Светлана Орлова: «Новый водозабор для камешковцев - это совершенно иное качество жизни»

Губернатор Светлана Орлова и делегация Фонда развития моногородов посетили вновь построенные водозаборные сооружения города Камешково. Напомним, на возведение этого объекта было направлено свыше 230 млн. рублей.

В рамках строительства водозаборной системы пробурено 5 новых скважин глубиной 53 метра, оборудована станция первого подъема. Построена комплексная площадка водозаборных сооружений, включающая в себя: станцию водоподготовки, резервуар чистой воды емкостью 2400 куб.м., насосную станцию второго подъема с автоматизированной системой управления, блок административно-вспомогательных помещений, трансформаторную подстанцию, проложен внутренний водопровод. Являясь режимным объектом, площадка огорожена и имеет закрытую проходную систему. Для соединения с городской системой проложен наружный водопровод протяженностью 3,4 км. Также построены асфальтированные подъездная и внутриплощадочная дороги протяженностью 2,4 км.

Высокотехнологичные водозаборные сооружения призваны полностью обеспечить качественной питьевой водой жителей города, а также водоснабжение предприятий. Чистейшая вода уже в октябре поступит камешковцам в горячем виде, а в декабре - в холодном. Немаловажно, что ввод сооружений в эксплуатацию позволит не только обеспечить город качественной питьевой водой, но и улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку, повысить уровень комфортной городской среды. А крупные промышленные предприятия города получают возможность присоединения к вновь построенным сетям. Площадка индустриального парка позволяет в кратчайшие сроки обеспечить новые предприятия водой и водоотводом.

В рамках строительства инженерных сетей и объектов инфраструктуры индустриального парка «Камешково» и инвестиционных площадок города созданы сети, соединяющие вновь построенные водозаборные и канализационные сооружения с городской системой и инфраструктурой индустриального парка. Проложено 12,9 км водопроводных сетей, 11,9 км канализационных сетей, 9 км кабельных линий электроснабжения напряжением 10 кВ, смонтированы трансформаторная подстанция напряжением 10 кВ, 4 канализационно-насосных станции, резервуар чистой воды объемом 2400 куб.м. с насосной станцией третьего подъема и автомобильные дороги протяженность 2,7 км.

В строительстве названных объектов инфраструктуры принимали участие победившие в конкурсе: ОАО «Мосдорстрой» г.Москва (очистные сооружения), ООО «Комплект СтройМонтаж Регион 33» г.Владимир (водозаборные сооружения) и ОАО «Дорстроймеханизация» г.Архангельск (инженерные сети и объекты инфраструктуры индустриального парка «Камешково» и инвестиционных площадок г.Камешково).

Автор: Владимирская служба новостей