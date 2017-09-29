Владимирская область присоединится к Всероссийской акции «Читаем с Почтой»

С 1 октября по 30 ноября на территории Владимирской области в отделениях Почты России при поддержке ОАО «ВТФ «Роспечать» пройдет акция «Читаем с Почтой». Она направлена на популяризацию чтения и на поддержку периодической печати, а главное - на обеспечение повсеместного доступа людей к качественной печатной продукции. Ведь многие почтовые отделения расположены там, где нет газетных киосков и книжных магазинов.

При покупке газетно-журнальной продукции на сумму более 100 рублей клиент получит в подарок сборник кроссвордов, а при покупке на сумму более 500 рублей – книгу на выбор из имеющихся в призовом фонде отделения.

Впервые акция «Читаем с Почтой» была проведена в 2016 году. Её активно поддержало издательское сообщество, она нашла положительный отклик среди клиентов Почты России. Во Владимирской области благодаря этой акции в 2016 году рост продаж по книжной продукции вырос на 24 процента, а газетно-журнальной продукции - на 17 процентов. Книжная продукция более популярна была в Муроме, а лидером по продажам газетно-журнальной продукции стал Владимир.

Автор: Владимирская служба новостей