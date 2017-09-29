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29.09.2017 12:43
Работница почты похищала деньги из кассы
В Александровском районе перед судом предстанет работница почты. По данным следствия, в течение всего прошлого года и до мая текущего женщина, используя свое служебное положение, похищала из кассы денежные средства. Общая сумма составила свыше 300 тысяч рублей.
В мае в ходе проведения ревизии недостача была обнаружена. С занимаемой должности женщина уволена. В ходе следствия свою вину она признала полностью.
Автор: Владимирская служба новостей