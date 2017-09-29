Сбил пешехода и скрылся

Смертельное ДТП произошло накануне в Камешковском районе. Неизвестный автомобилист сбил пешехода, который стоял на проезжей части. Сам водитель с места аварии скрылся, а вот молодой человек скончался.

Другое ДТП произошло в Гороховецком районе. На трассе М-7 «Волга» большегруз врезался в иномарку, которая стояла на светофоре. Та от удара проехала вперед и выехала на пешеходный переход, где в это время шла женщина. Пешеход получила переломы и ушибы разной степени тяжести. Ее доставили в больницу.

Автор: Владимирская служба новостей