Медпомощь в стационарных условиях получили 2700 пациентов

За 8 месяцев этого года в Областном центре спецмедпомощи 2700 пациентов получили медицинскую помощь в стационарных условиях. Кроме того, за тот же период 200 человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь, а 462 пациента прошли послеоперационную реабилитацию.

Областной центр специализированных видов медицинской помощи в Пиганово проводит оперативное и консервативное лечение пациентов по профилю «травматология-ортопедия» и «неврология» с использованием самого современного оборудования по полису ОМС.

В частности, специалисты центра выполняют такие высокотехнологичные операции, как протезирование тазобедренных суставов, устранение деформаций верхних и нижних конечностей, замещение костных дефектов имплантами и другие реконструктивно-пластические операции.

Здесь также проводится комплексная реабилитация пациентов ортопедо-травматологического профиля с использованием современных роботизированных тренажеров – артрологического комплекса «Humak Norm» (США), аппаратов «Artromot» (Германия) и «Fisiotek» (Италия) и другого высокотехнологичного оборудования.

Реабилитация проходит в залах ЛФК и в пациентских палатах в до- и послеоперационном периодах. Тем самым обеспечивается преемственность хирургического и восстановительного этапов. Использование комплексного подхода в процессе реабилитации позволяет быстро и эффективно восстанавливать пациентов после оперативных вмешательств.

Как отметила главный врач Областного центра специализированных видов медицинской помощи Ольга Королькова, во Владимирской области повысился уровень доступности медицинской помощи для пациентов ортопедического, травматологического и неврологического профилей. В 2016 году в медицинском учреждении открылось отделение амбулаторно-консультативного приема, где можно получить консультацию при заболеваниях опорно-двигательной и мышечной систем, а также при патологиях позвоночника. За 8 месяцев этого года 1800 пациентов получили консультативную медицинскую помощь.

Автор: Владимирская служба новостей