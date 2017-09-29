«Камешковский механический завод» начинает выпуск колёсных тракторов

«Камешковский механический завод» начинает выпуск колёсных тракторов «Владимир» с дизельным двигателем мощностью 50 лошадиных сил. Их производство планируется организовать в индустриальном парке «Камешково». Трактора могут быть использованы как в сельском хозяйстве, так и в сфере ЖКХ. Ожидается, что к 2020 году «КаМЗ» будет выпускать 1000 тракторов в год. Поставлять их предполагается как на внутренний рынок, так и в страны ближнего зарубежья.

Также в перспективе планируется реализация инвестпроекта по созданию производства многофункциональных фронтальных погрузчиков, электроприводов задвижек трубопроводов, рукавов высокого давления. Общий объем инвестиций составит более 500 млн. рублей.

Отметим, производственная деятельность завода началась в 1969 году. На протяжении многих лет предприятие было ориентировано на выпуск гидроцилиндров и иных гидравлических систем и механизмов, а также машин и оборудования для трубопроводного строительства и ремонта.

На заводе произведена реконструкция и комплексная модернизация. Освоены новые виды сложной технической продукции: комплектующие для оборудования машиностроительного комплекса, металлообрабатывающих станков, малогабаритных строительных машин, автовышек прицепного типа.

Среднесписочная численность работников в настоящее время составляет 240 человек. Объем производства продукции предприятия в 2016 году составил 582 млн. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей