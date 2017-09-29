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Новости
29.09.2017 12:16

В Камешково дан старт работе новых очистных сооружений
Накануне был дан старт работе Камешковских очистных сооружений. Заново построенные очистные сооружения канализации необходимы для обновления канализационной системы города и обеспечения новых предприятий сточными системами. В рамках масштабного строительства канализационной системы, на которое было направлено более 300 млн.рублей, создана комплексная площадка, включающая в себя блок механической очистки сточных вод производительностью 4500 кубических метров в сутки, что в полной мере обеспечивает потребность города и будущих инвестиционных проектов, блок биологической, обеззараживающей очистки, механического обезвоживания осадка, станция приготовления коагулянта, аварийные иловые площадки, а также блок административно-складских помещений. Площадка новых очистных сооружений имеет вновь построенную трансформаторную подстанцию, заасфальтированные подъездные пути и сливную станцию для приема ассенизационных автомобилей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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