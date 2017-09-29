В Камешково появилась кленовая аллея в честь моногородов области

В Камешково появилась кленовая аллея в честь моногородов Владимирской области. В посадке приняли участие губернатор Светлана Орлова, гендиректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов и руководители всех моногородов Владимирской области. Высокие гости высадили 7 клёнов: именно столько монопрофильных территорий у нас в регионе: города Камешково, Вязники, Гороховец, Меленки, Кольчугино, Курлово и поселок Ставрово.

Отметим, первая такая акции прошла в Башкортостане, где было высажено 319 именных яблонь - по числу моногородов в России.

Автор: Владимирская служба новостей