«Ютекс Ру» приступает к созданию второй линии по производству линолеума

Компания «Ютекс Ру» в г. Камешково приступает к созданию второй линии по производству линолеума. Об этом сообщил заместитель гендиректора Иван Зайцев. Инвестиции составят почти 50 миллионов евро. Будет создано дополнительно около 200 новых рабочих мест.

Напомним, первую продукцию предприятие выпустило в 2009 году. Объем инвестиций в производство во Владимирской области составил около 2 млрд. рублей. В 2010-2015 годах предприятию была предоставлена государственная поддержка в связи с реализацией инвестиционного проекта «Организация производства ПВХ напольных покрытий в г.Камешково Владимирской области».

Предприятие производит современные высококачественные напольные покрытия широкого спектра использования, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками и современным дизайном. Продукция изготавливается на современном оборудовании и отвечает всем экологическим стандартам качества. Компанией выпускается более 1300 видов напольных покрытий на вспененной ПВХ-основе, производственная мощность завода достигает 29 миллионов кв.м. продукции в год.

По итогам 2016 года объем отгруженных товаров собственного производства ООО «Ютекс Ру» составил 5,4 млрд. рублей, среднесписочная численность работников предприятия - 259 человек. Средняя заработная плата превышает 27 тыс. рублей. В 2016 году по сравнению с 2015 годом объем продаж вырос на 15 процентов.

Автор: Владимирская служба новостей