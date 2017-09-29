Владимирские волейболисты сыграют с «Динамо-МГТУ»

Волейбольный клуб «Владимир» в выходные 30 сентября и 1 октября проводит очередные игры чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «Б». Соперником наших спортсменов будут волейболисты из столицы Адыгеи - «Динамо-МГТУ» (Майкоп).

Игры будут проходить в Городском центре здоровья (плавательный бассейн, ул. Мира, д. 59).

Начало игры в субботу 30 сентября в 17 часов, а в воскресенье 1 октября в 15 часов.





Автор: Владимирская служба новостей