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Новости
29.09.2017 12:01

Владимирские волейболисты сыграют с «Динамо-МГТУ»
Волейбольный клуб «Владимир» в выходные 30 сентября и 1 октября  проводит очередные игры чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «Б». Соперником наших спортсменов будут волейболисты из столицы Адыгеи - «Динамо-МГТУ» (Майкоп). 
Игры будут проходить в Городском центре здоровья (плавательный бассейн, ул. Мира, д. 59).
Начало игры в субботу 30 сентября в 17 часов, а в воскресенье 1 октября в 15 часов.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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