На заводе «Электрокабель» изготовят подстаканники для компании «Туполев»

На заводе «Электрокабель» в Кольчугино (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) запустили в производство подстаканники для авиационного конструкторского бюро «Туполев». Всего планируется изготовить 620 штук.

На никелированных подстаканниках будет изображен сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец ТУ-160, разработанный в ОКБ «Туполева» в 1970-1980-х годах. Он является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолётом и самолётом с изменяемой геометрией крыла. У лётчиков ТУ-160 получил прозвище «Белый лебедь».





«Заказчик попросил прорисовать детали самолета, чтобы он был узнаваем. После окончательного утверждения макета мы сделаем штамп для нанесения изображения на подстаканник. А дальше по стандартной схеме: наносим рисунок на пластину, сворачиваем и спаиваем ее, подгибаем нижний край, крепим донце и ручку, шлифуем и наносим покрытие», - пояснил начальник цеха товаров народного потребления АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Виктор Горячев.





Стоит отметить, что кольчугинский завод выпускает посуду и столовые приборы из меди, различных сплавов (мельхиор, латунь и др.) и драгоценных металлов с 1896 года. Сейчас его изделия продаются под маркой «Кольчугинский мельхиор». Изготовление корпоративных подарков с индивидуальным штампом – одно из важных направлений деятельности предприятия. «Компании и организации часто заказывают нашу продукцию к профессиональному празднику либо к корпоративному юбилею. Много десятилетий нашим клиентом являются «Российские железные дороги». Мы делали подстаканники для Газпрома, УГМК, Яндекса, Балаковской АЭС и другие компании», - отметил Виктор Горячев.





Автор: Владимирская служба новостей