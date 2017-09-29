Во Владимир прибудет известный грузинский велопутешественник

Сегодня во Владимир прибудет известный грузинский велопутешественник Нодар Беридзе, который совершает по России велопробег «Путь мира». Здесь он возложит цветы к мемориалу на площади Победы, встретится с спортсменами и студентами ВлГУ, после чего отправится в Рязань.

Путешествие Нодара Беридзе проходит под патронажем Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». По словам велосипедиста, главная цель его путешествия — пропаганда мира и согласия: «Самая главная миссия — развитие добрососедских отношений со странами бывшего Советского Союза, я несу идеи уважения и мира между народами. Ведь лучше мира нет ничего. Соревноваться нужно в спорте, устраивать конкурсы среди деятелей культуры, представителей научного и технического сообщества. Но никак не в вооружении. Надо жить в мире и согласии».

Автор: Владимирская служба новостей