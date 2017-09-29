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Новости
29.09.2017 10:09

Во Владимире появятся новые остановочные пункты
На сайте городской администрации проводится обсуждение названий новых остановок на Лыбедской магистрали. Топонимическая комиссия предложила следующие варианты: остановка «улица Верхнелыбедская»; остановка «улица Передний Боровок»; остановка «улица Батурина»; остановка «Воронцовский переулок» и остановки «стадион «Лыбедь» (четная и нечетная стороны).
Голосование за новые названия проводится на сайте мэрии в разделе «Голосование за городские проекты». 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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