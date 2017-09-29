Во Владимире появятся новые остановочные пункты

На сайте городской администрации проводится обсуждение названий новых остановок на Лыбедской магистрали. Топонимическая комиссия предложила следующие варианты: остановка «улица Верхнелыбедская»; остановка «улица Передний Боровок»; остановка «улица Батурина»; остановка «Воронцовский переулок» и остановки «стадион «Лыбедь» (четная и нечетная стороны).

Голосование за новые названия проводится на сайте мэрии в разделе «Голосование за городские проекты».





Автор: Владимирская служба новостей