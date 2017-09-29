В Коврове перед судом предстанет продавец-мошенница

В Коврове перед судом предстанет продавец-мошенница. По данным следствия, на днях в магазин пришла пенсионерка. За покупку она расплатилась пятитысячной купюрой. И пока женщина рассматривала товар, продавец подменила настоящую банкноту на фальшивку и вернула ее покупательнице. Та же, в свою очередь, пошла в банк, где снимала деньги, после чего обратилась в полицию. Оперативники, изучив записи с камер видеонаблюдения магазина, установили факт мошеннических действий продавца.

В отношении ковровчанки возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей