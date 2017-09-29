6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
29.09.2017 10:02

В Коврове перед судом предстанет продавец-мошенница
В Коврове  перед судом предстанет продавец-мошенница. По данным следствия, на днях в магазин пришла пенсионерка. За покупку она расплатилась пятитысячной купюрой. И пока женщина рассматривала товар, продавец подменила настоящую банкноту на фальшивку и вернула ее покупательнице. Та же, в свою очередь, пошла в банк, где снимала деньги, после чего обратилась в полицию. Оперативники, изучив записи с камер видеонаблюдения магазина,  установили факт мошеннических действий продавца.
В отношении  ковровчанки возбуждено уголовное дело. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт