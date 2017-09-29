В Камешково состоялась презентация индустриального парка

В городе Камешково Владимирской области состоялась презентация индустриального парка «Камешково» и объектов инфраструктуры – совместного проекта некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», администрации Владимирской области, администрации Камешковского района.

В церемонии приняли участие губернатор Владимирской области Светлана Орлова, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов, представители администрации Камешковского района, Корпорации развития Владимирской области и многие другие.

Общий объем инвестиций, привлеченных на строительство комплекса сооружений и создание индустриального парка «Камешково», превысил 800 млн рублей. Большую часть из этих средств – свыше 590 млн рублей – выделил «Фонд развития моногородов».





«Этот промышленный парк - практически готовая площадка для развития бизнеса. На площадке индустриального парка будут реализованы инвестпроекты в области машиностроения, пищевой продукции и др. Реализация проектов в моногороде этих сферах позволит создать новые разнообразные рабочие места, что будет способствовать повышению занятости населения моногорода», – отметил генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов.

В рамках проекта за счет средств ФРМ было осуществлено строительство инженерных сооружений для города и индустриального парка. В частности, в городе появились новые водозаборные и очистные сооружения. Для нужд парка построена подстанция, инфраструктура водоснабжения и водоотведения, а также создана сеть дорог и подъездных путей.

Одним из первых резидентов индустриального парка в Камешково станет компания «Продинвест» (входит в ГК Bosco), которая планирует запустить производство сыровяленых колбас. Ожидается, что мощность предприятия на первом этапе составит 15 тонн в месяц, продукция будет поставляться в магазины и рестораны Москвы.

Компания «Смена» до 2018 года намерена построить в «Камешково» предприятие по производству детской одежды, а также по разработке инновационной корректирующей, профилактической и специализированной одежды для детей-инвалидов. В рамках этого проекта планируется создать 600 рабочих мест. В настоящее время разрабатываются финансовая модель и бизнес-план проекта.

Напомним, в 2015 году было подписано соглашение о софинансировании создания индустриального парка «Камешково» и объектов инфраструктуры между «Фондом развития моногородов» и администрацией Владимирской области. Инициатива была направлена на диверсификацию экономики моногорода, повышение инвестиционной привлекательности территории, создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, снижение напряженности на рынке труда Камешково и ближайших регионов.

Автор: Владимирская служба новостей