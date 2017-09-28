Вводятся новые правила отключения должников от электроэнергии

С завтрашнего дня вводятся новые правила отключения должников от электроэнергии. Законом сокращаются сроки и этапы введения полного ограничения. Отключать должников теперь можно не в три этапа, а в один. Полное ограничение режима потребления вводится после предварительного однократного уведомления, в котором отражается исчерпывающая информация о предстоящем ограничении. При этом уведомлять должников теперь будут разными способами: через смс, электронную почту, через счет на оплату услуг и в СМИ.

Постановление также позволяет вводить ограничения у всех потребителей, в том числе так называемых «неотключаемых» (здания госорганов, воинские части, школы, детсады, диспетчерские и прочие). До этого введения такие потребители нередко пользовались своим статусом, нарушая платежную дисциплину и наращивая объем долга.

Еще одним нововведением является то, что энергосбытовая компания имеет право инициировать ограничение электроснабжения потребителя-должника при образовании задолженности в любом объеме без ожидания ее накопления. Ранее для этого требовалось, чтобы размер задолженности составлял не менее двух отчетных периодов потребления.

Для должностных и юридических лиц предусматривается административная ответственность за нарушение введенного полного или частичного ограничения режима потребления или за отказ в доступе представителю сетевой организации к принадлежащим потребителю энергопринимающим устройствам. Величина таких штрафов составит 10-100 тыс. руб. – для должностных лиц, 100-200 тыс. руб. – для юридических лиц, сообщает пресс-служба Владимирского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Автор: Владимирская служба новостей