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Новости
28.09.2017 13:02

В Суздале осудили банду разбойников
В Суздале осудили банду разбойников. По данным областной прокуратуры, в мае прошлого года четверо мужчин, зная, что у их знакомого есть крупная сумма денег для покупки жилья, решили завладеть данными денежными средствами. Они приехали во Владимир, вызвали потерпевшего на улицу, насильно затащили в машину и вывезли из города. Там мужчину избили и отобрали у него 700 тысяч. 
Приговором суда преступники получили наказание от 7 лет и 2 месяцев до 7 лет и 4 месяцев лишения свободы. Отбывать его предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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