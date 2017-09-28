В Кольчугинском районе задержан дачный вор

В Кольчугинском районе задержан дачный вор. Им оказался 43-летний житель Московского региона. По данным следствия, мужчина проник в дачный дом, откуда похитил технику и различные бытовые предметы.

Преступник дал признательные показания, похищенное имущество изъято и возвращено хозяйке.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Проверяется причастность мужчины к аналогичным преступлениям, ранее совершенным на территории Кольчугинского района.

Автор: Владимирская служба новостей