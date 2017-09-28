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Новости
28.09.2017 12:11

Владимирцы смогут написать «Большой этнографический диктант»
Накануне Дня народного единства, 3 ноября, во Владимирской области как и во всех регионах страны пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». Стать его участником могут все желающие. Достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания. Для проведения Диктанта во Владимирской области определено более 20 площадок. Их адреса можно будет найти на сайте www.miretno.ru, а также в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.
Проверить свои знания истории, обычаев, традиций, культур народов, населяющий Россию, можно на межнациональном информационно-образовательном портале «Этнотека» в разделе «Этнодиктант - 2016»

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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