6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
28.09.2017 12:04

Во Владимире подведут итоги II Межрегионального фестиваля театров кукол
Сегодня во Владимире подведут итоги II Межрегионального фестиваля театров кукол «Золотое колечко». Концерт состоится на сцене областного театра кукол, начало в 17.00.
Напомним, участниками фестиваля стали 16 лучших театров кукол из России и ближнего зарубежья, в том числе из Вологды, Йошкар-Олы, Казани, Симферополя, Сургута, Чебоксар и Гомеля (Республика Беларусь). Сказки русские и европейские, современная драматургия для детей - самых взыскательных и, в то же время, самых благодарных зрителей – такова была творческая палитра «Золотого колечка».
В рамках мероприятия прошел творческий конкурс по нескольким номинациям. Его победителей определяло авторитетное жюри, в состав которого вошли театральные критики Ольга Глазунова и Нияз Игламов, режиссёр и актёр, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Михаил Борисов, театровед Анна Константинова.
Спектакли фестиваля проходили в областном театре кукол, во владимирском театре «Разгуляй», а также в областном Доме работников искусств им. Ю.Тумаркина. Посмотреть постановки гостей можно было и в других городах региона - в Муроме, Камешково и Гороховце. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт