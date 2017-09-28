Во Владимире подведут итоги II Межрегионального фестиваля театров кукол

Сегодня во Владимире подведут итоги II Межрегионального фестиваля театров кукол «Золотое колечко». Концерт состоится на сцене областного театра кукол, начало в 17.00.

Напомним, участниками фестиваля стали 16 лучших театров кукол из России и ближнего зарубежья, в том числе из Вологды, Йошкар-Олы, Казани, Симферополя, Сургута, Чебоксар и Гомеля (Республика Беларусь). Сказки русские и европейские, современная драматургия для детей - самых взыскательных и, в то же время, самых благодарных зрителей – такова была творческая палитра «Золотого колечка».

В рамках мероприятия прошел творческий конкурс по нескольким номинациям. Его победителей определяло авторитетное жюри, в состав которого вошли театральные критики Ольга Глазунова и Нияз Игламов, режиссёр и актёр, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Михаил Борисов, театровед Анна Константинова.

Спектакли фестиваля проходили в областном театре кукол, во владимирском театре «Разгуляй», а также в областном Доме работников искусств им. Ю.Тумаркина. Посмотреть постановки гостей можно было и в других городах региона - в Муроме, Камешково и Гороховце.

Автор: Владимирская служба новостей