Во Владимире подведут итоги Спартакиады среди национальных объединений

Первого октября в парке «Дружба» Владимира состоится закрытие Спартакиады «Владимирская земля – территория межнационального спортивного единства!» среди национальных общественных организаций 33-го региона. В рамках мероприятия пройдут туристический слёт, фестиваль национальных культур, а также награждение победителей и призеров Спартакиады. Начало мероприятия в 10.00.

В течение сентября девять команд, в состав которых входили представители национальных общественных организаций Владимирской области, соревновались в футболе, армрестлинге, шахматах, в выполнении летних нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Автор: Владимирская служба новостей