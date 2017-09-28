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Новости
28.09.2017 12:02

Во Владимире подведут итоги Спартакиады среди национальных объединений
Первого октября в парке «Дружба» Владимира состоится закрытие Спартакиады «Владимирская земля – территория межнационального спортивного единства!» среди национальных общественных организаций 33-го региона. В рамках мероприятия пройдут туристический слёт, фестиваль национальных культур, а также награждение победителей и призеров Спартакиады. Начало мероприятия в 10.00. 
В течение сентября девять команд, в состав которых входили представители национальных общественных организаций Владимирской области, соревновались в футболе, армрестлинге, шахматах, в выполнении летних нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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