Во Владимирской области подготовка электросетевого хозяйства к прохождению отопительного периода идет в плановом режиме
Во Владимирской области подготовка электросетевого хозяйства к прохождению отопительного периода идет в плановом режиме. Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области Глеб Серёгин на совещании по вопросу подготовки субъектов электроэнергетики ЦФО. В соответствии с графиком проведения мероприятий штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории региона в Гусь-Хрустальном были проведены совместные учения субъектов электроэнергетики и ГУ МЧС России по ликвидации аварийных ситуаций, связанных с нарушением тепло- и электроснабжения потребителей в условиях низких температур. В области ежегодно проводятся проверки предприятий, имеющих электросетевое хозяйство классом напряжения 110 килловольт.
Бесперебойную работу системы жизнеобеспечения населения в ходе осенне-зимнего отопительного сезона на территории Владимирской области обеспечат 466 резервных источников электроснабжения, в том числе 250 передвижных и 216 стационарных. В 2017 году планируется увеличить их число еще на 24 единицы.
Все предприятия электроэнергетики и ЖКХ 33-го региона обеспечены топливом в соответствии с утвержденными нормативами, топлива законтрактована на весь отопительный период.
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