Во Владимирской области задержаны угонщики автомобиля

Во Владимирской области задержаны угонщики автомобиля. Ими оказались 49-ти и 34-летний жители города Юрьев-Польский. По данным следствия, в середине сентября мужчины угнали кроссовер «Hyundai Santa Fe» стоимостью более 1 миллиона рублей, который был припаркован во дворе дома, расположенного в Ленинском районе областного центра. Иномарку преступники спрятали в лесополосе в Юрьев-Польском районе, а затем собирались ее продать.

В настоящее время в отношении угонщиков возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Владимирской области.

Автор: Владимирская служба новостей