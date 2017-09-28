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Новости
28.09.2017 11:47

Во Владимирской области задержаны угонщики автомобиля
Во Владимирской области задержаны угонщики автомобиля. Ими оказались  49-ти и 34-летний жители города Юрьев-Польский. По данным следствия, в середине сентября мужчины угнали кроссовер «Hyundai Santa Fe» стоимостью более 1 миллиона рублей, который был припаркован во дворе дома, расположенного в Ленинском районе областного центра. Иномарку преступники спрятали в лесополосе в Юрьев-Польском районе, а затем собирались ее продать. 
В настоящее время в отношении угонщиков возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Владимирской области.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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