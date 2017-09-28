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Новости
28.09.2017 11:43

Мобильная приемная военного прокурора РВСН
Сегодня до 18.00 на базе 19 военной прокуратуры армии, войсковая часть 56680 организована работа мобильной приемной военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения.
Основными задачами мобильной приемной являются проведение проверок соблюдения требований законодательства при рассмотрении обращений и приема граждан органами военного управления и подчиненных военных прокуратурах РВСН, а также осуществление личного приема заявителей в ходе выездов на места и оказание правовой помощи военнослужащим, лицам, уволенным с военной службы, и членам их семей.
Обратится в мобильную приемную военного прокурора РВСН можно лично по адресу г.Владимир, ул.Красноармейская 47В, а также по телефонам 8 (492-2) 34-22-75 и 32-25-68.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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