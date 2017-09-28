Большегруз насмерть сбил велосипедиста

Смертельное ДТП произошло накануне в Гороховецком районе. На трассе М-7 «Волга» большегруз сбил велосипедиста, который ехал по краю дороги без светоотражающих элементов. Мужчина скончался на месте происшествия.

Еще одно ДТП с участием двухколесного транспорта произошло в Петушинском районе. Мотоциклист врезался в автомобиль «Рено-Симбол». Молодой человек с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, рваная рана руки, гематома затылочной области головы был госпитализирован. Установлено, что мотоциклист не имеет прав и во время движения был без шлема.

Автор: Владимирская служба новостей