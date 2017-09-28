В Селивановском районе перезахоронят останки красноармейца

Сегодня в поселке Новый Быт Селивановского района пройдет церемония перезахоронения останков красноармейца Федора Николаевича Терентьева.

Уроженец деревни Старое Рогово Селивановского района, наводчик 503-го стрелкового полка 156-й стрелковой дивизии сержант Федор Терентьев погиб близ деревни Вититнево Ельнинского района Смоленской области 14 августа 1943 года во время ожесточенных боев с фашистами во время Ельнинско-Дорогобужской операции.

Останки военнослужащего были обнаружены в запаханной траншее близ Вититнево 9 сентября 2017 года в ходе Межрегиональной полевой поисковой экспедиции, в которой участвовали бойцы поискового отряда «Амулет» Владимирского регионального объединения «Часовые Памяти».

Установить имя бойца удалось благодаря солдатскому медальону. Через несколько дней в поселке Новый Быт Селивановского района был найден сын, внуки и правнуки Федора Николаевича Терентьева, которые изъявили желание захоронить своего родственника на его малой Родине.





Автор: Владимирская служба новостей