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Новости
28.09.2017 08:24

В Селивановском районе перезахоронят останки красноармейца
Сегодня в поселке Новый Быт Селивановского района пройдет церемония перезахоронения останков красноармейца Федора Николаевича Терентьева. 
Уроженец деревни Старое Рогово Селивановского района, наводчик 503-го стрелкового полка 156-й стрелковой дивизии сержант Федор Терентьев погиб близ деревни Вититнево Ельнинского района Смоленской области 14 августа 1943 года во время ожесточенных боев с фашистами во время Ельнинско-Дорогобужской операции.
Останки военнослужащего были обнаружены в запаханной траншее близ Вититнево 9 сентября 2017 года в ходе Межрегиональной полевой поисковой экспедиции, в которой участвовали бойцы поискового отряда «Амулет» Владимирского регионального объединения «Часовые Памяти». 
Установить имя бойца удалось благодаря солдатскому медальону. Через несколько дней в поселке Новый Быт Селивановского района был найден сын, внуки и правнуки Федора Николаевича Терентьева, которые изъявили желание захоронить своего родственника на его малой Родине.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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