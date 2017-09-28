«Молодые лидеры Владимирского края»

28-29 сентября на базе Владимирского филиала Финансового университета при Правительстве России пройдёт областной финал конкурса «Молодые лидеры Владимирского края». Его организатором выступает комитет по молодёжной политике областной администрации.

Участниками финала станут победители муниципальных и внутривузовских этапов конкурса, которые прошли в сентябре в большинстве муниципальных образований и образовательных организаций высшего образования региона. Более 40 молодых людей будут соревноваться в трех возрастных категориях – до 18 лет, от 18 до 25 лет и старшая - до 30 лет.

Среди участников младшей возрастной группы - руководители и активисты детских общественных организаций и объединений, лидеры школьных самоуправлений. В средней возрастной группе будут состязаться члены молодежных консультативно-совещательных органов при главах муниципальных образований, активисты общественных объединений, активисты профсоюзных организаций и студенческих советов образовательных организаций высшего образования, а также представители Молодёжной Думы при Законодательном Собрании и Молодежного правительства Владимирской области. В старшей группе выступят представители различных профессий - молодые инженеры, учителя, педагоги дополнительного образования.

В число испытаний конкурса «Молодые лидеры Владимирского края» входит: самопрезентация, защита социального проекта, тест на знание основ правового, конституционного и политического устройства России и истории Владимирской области, диктант и комплекс тренинговых упражнений «Большой лидерский турнир».

Победители конкурса представят 33-й регион на федеральном этапе конкурса «Лидер XXI века», который пройдет в ноябре в Республике Татарстан.

Автор: Владимирская служба новостей