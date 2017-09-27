Во Владимире состоится премьера спектакля «Раковый корпус. Сосланные навечно»

Во Владимирской области пройдет ряд мероприятий, связанных с именем Александра Солженицына. В нашем регионе писатель преподавал в одной из школ Гусь-Хрустального района, написал знаменитый рассказ «Матрёнин двор», впоследствии неоднократно бывал с визитами.

Почетным гостем этих мероприятий станет президент Русского общественного фонда, вдова и ближайшая помощница писателя Наталия Солженицына. Завтра она побывает в поселке Мезиновский Гусь-Хрустального района, где посетит музей «Матрёнин двор» и музей Александра Солженицына, пообщается с учащимися и учителями школы, а также с бывшими учениками Александра Исаевича.

29 сентября в 14.00 во Владимирской областной научной библиотеке состоится открытие выставки «Швейцарские годы Александра Солженицына». Она познакомит посетителей с периодом эмиграции писателя и композиционно строится вокруг его автобиографических очерков «Угодило зернышко промеж двух жерновов». В хронологическом порядке 24 раздела экспозиции отражают важнейшие этапы деятельности Александра Исаевича в годы жизни в Швейцарии. Будут представлены никогда ранее не публиковавшиеся фотографии, предоставленные специально для этой выставки вдовой писателя Наталией Солженицыной.

29 сентября в 18.00 во Владимирском академическом областном театре драмы пройдет премьера спектакля «Раковый корпус. Сосланные навечно» по роману Александра Солженицына в постановке режиссёра Владимира Кузнецова. В основу этого литературного произведения легли воспоминания писателя о лечении в онкологическом отделении больницы в Ташкенте в 1954 году. Вместе с романом «В круге первом» «Раковый корпус» стал большим мировым литературным событием и был одним из оснований для присуждения Солженицыну Нобелевской премии по литературе в 1970 году.

Автор: Владимирская служба новостей