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Новости
27.09.2017 17:18

Во Владимире состоится премьера спектакля «Раковый корпус. Сосланные навечно»
Во Владимирской области пройдет ряд мероприятий, связанных с именем Александра Солженицына. В нашем регионе писатель преподавал в одной из школ Гусь-Хрустального района, написал знаменитый рассказ «Матрёнин двор», впоследствии неоднократно бывал с визитами. 
Почетным гостем этих мероприятий станет президент Русского общественного фонда, вдова и ближайшая помощница писателя Наталия Солженицына. Завтра  она побывает в поселке Мезиновский Гусь-Хрустального района, где посетит музей «Матрёнин двор» и музей Александра Солженицына, пообщается с учащимися и учителями школы, а также с бывшими учениками Александра Исаевича. 
29 сентября в 14.00 во Владимирской областной научной библиотеке состоится открытие выставки «Швейцарские годы Александра Солженицына». Она познакомит посетителей с периодом эмиграции писателя и композиционно строится вокруг его автобиографических очерков «Угодило зернышко промеж двух жерновов». В хронологическом порядке 24 раздела экспозиции отражают важнейшие этапы деятельности Александра Исаевича в годы жизни в Швейцарии. Будут представлены никогда ранее не публиковавшиеся фотографии, предоставленные специально для этой выставки вдовой писателя Наталией Солженицыной. 
29 сентября в 18.00 во Владимирском академическом областном театре драмы пройдет премьера спектакля «Раковый корпус. Сосланные навечно» по роману Александра Солженицына в постановке режиссёра Владимира Кузнецова. В основу этого литературного произведения легли воспоминания писателя о лечении в онкологическом отделении больницы в Ташкенте в 1954 году. Вместе с романом «В круге первом» «Раковый корпус» стал большим мировым литературным событием и был одним из оснований для присуждения Солженицыну Нобелевской премии по литературе в 1970 году. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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