На месте гибели Юрия Гагарина в фундамент часовни будут заложены святые мощи

Сегодня в Киржачском районе на территории мемориального комплекса на месте гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина и летчика-испытателя Владимира Серёгина у деревни Новоселово в фундамент часовни святого великомученика Георгия Победоносца будут заложены обретённые мощи святого мученика Иоанна Воина. Церемония будет проходить с соблюдением всех правил церковного канона с благословения архиепископа Александровского и Юрьев-Польского Евстафия.

Реализация первой очереди проекта по расширению мемориального комплекса на месте гибели Героев Советского Союза Юрия Гагарина и Владимира Серёгина началась со строительства часовни. Оно ведется на благотворительные пожертвования от граждан, организаций и семьи Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Леонова.

Автор: Владимирская служба новостей