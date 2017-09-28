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Новости
28.09.2017 08:51

На месте гибели Юрия Гагарина в фундамент часовни будут заложены святые мощи
Сегодня в Киржачском районе на территории мемориального комплекса на месте гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина и летчика-испытателя Владимира Серёгина у деревни Новоселово в фундамент часовни святого великомученика Георгия Победоносца будут заложены обретённые мощи святого мученика Иоанна Воина. Церемония будет проходить с соблюдением всех правил церковного канона с благословения архиепископа Александровского и Юрьев-Польского Евстафия. 
Реализация первой очереди проекта по расширению мемориального комплекса на месте гибели Героев Советского Союза Юрия Гагарина и Владимира Серёгина началась со строительства часовни. Оно ведется на благотворительные пожертвования от граждан, организаций и семьи Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Леонова. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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