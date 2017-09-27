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Новости
27.09.2017 14:44

Владимир и Суздаль вошли в топ-5 самых туристических городов Золотого кольца
Сервис аренды жилья Tvil.ru определил самые популярные у туристов города Золотого кольца.
По данным ТурСтат, туристический маршрут "Золотое кольцо России", которому исполняется 50 лет в этом году, ежегодно посещает 18 миллионов человек.
Владимир и Суздаль занимают третье и четвертое место в рейтинге.
В первую десятку рейтинга вошли два города Владимирской области, четыре города Ярославской области и по одному городу Московской, Ивановской, Калужской и Костромской областей ( Ярославль, Сергиев Посад, Владимир, Суздаль, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Иваново, Калуга и Мышкин).
По данным Tvil.ru, туристы останавливаются во Владимире в среднем на 1,8 ночи, а в Суздале - на 2,4 ночи. Во Владимире и Суздале тратят на жилье более 3,5 тысяч рублей в сутки.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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