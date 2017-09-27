Полицейские вернули домой несовершеннолетнего путешественника

Ковровские полицейские вернули домой несовершеннолетнего путешественника. По данным полиции на транспорте, в поезде «Ковров-Вязники» контролер заметил 13-летнего подростка, который ехал один и не смог заплатить за проезд. Позже было установлено, что мальчик проживает в Подмосковье. И на днях он решил отправиться в путешествие и посмотреть Нижний Новгород. Сейчас ребенка передали отцу и сообщили о данном факте инспектору ПДН.

Автор: Владимирская служба новостей