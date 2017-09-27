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Новости
27.09.2017 14:42

Полицейские вернули домой несовершеннолетнего путешественника
Ковровские полицейские вернули домой несовершеннолетнего путешественника. По данным полиции на транспорте, в поезде «Ковров-Вязники» контролер заметил 13-летнего подростка, который ехал один и не смог заплатить за проезд. Позже было установлено, что мальчик проживает в Подмосковье. И на днях он решил отправиться в путешествие и посмотреть Нижний Новгород. Сейчас ребенка передали отцу и сообщили о данном факте инспектору ПДН. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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