47 владимирских туристов не могут вернуться из-за границы

47 владимирских туристов не могут вернуться домой из-за границы в связи с отменой рейсов «ВИМ-Авиа», сообщает "Губерния 33". Трое наших земляков не могут вылететь из Египта, шесть человек — из Туниса и 38 человек остаются в Турции. Еще у 75-ти владимирцев отдых срывается из-за невозможности вылететь из Москвы. Известно, что среди пассажиров «ВИМ-Авиа» есть семьи с маленькими детьми и пенсионеры. По данным комитета по туризму, туристические компании решают вопрос своими силами и в срочном порядке ищут замену авиаперевозчику.

Автор: Владимирская служба новостей