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Новости
27.09.2017 11:54

«Газпром газораспределение Владимир» повысил надежность газоснабжения г. Коврова
Специалисты АО «Газпром газораспределение Владимир» провели масштабную реконструкцию ключевого участка  газораспределительной сети г. Коврова, позволившую повысить надежность и безопасность газоснабжения города.   
Газовики произвели  замену морально и физически устаревших запорных устройств в газовых колодцах на современные шаровые краны на трех газопроводах-отводах от Ковровской газораспределительной станции. 
Сложность реконструкции заключалась в том, что она проводилась в охранной зоне ГРС, от которой природное топливо поставляется большинству промышленных потребителей и населению города. В связи с этим станция  была остановлена и перед газовиками  стояла задача провести ремонтные работы в максимально сжатые сроки, чтобы не допустить критического падения давления в сети газопотребления, а, следовательно – длительных перерывов в поставках газа потребителям. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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