«Газпром газораспределение Владимир» повысил надежность газоснабжения г. Коврова

Специалисты АО «Газпром газораспределение Владимир» провели масштабную реконструкцию ключевого участка газораспределительной сети г. Коврова, позволившую повысить надежность и безопасность газоснабжения города.

Газовики произвели замену морально и физически устаревших запорных устройств в газовых колодцах на современные шаровые краны на трех газопроводах-отводах от Ковровской газораспределительной станции.

Сложность реконструкции заключалась в том, что она проводилась в охранной зоне ГРС, от которой природное топливо поставляется большинству промышленных потребителей и населению города. В связи с этим станция была остановлена и перед газовиками стояла задача провести ремонтные работы в максимально сжатые сроки, чтобы не допустить критического падения давления в сети газопотребления, а, следовательно – длительных перерывов в поставках газа потребителям.

Автор: Владимирская служба новостей