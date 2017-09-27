Владимирская область присоединилась ко Всероссийскому параду коммунальной техники

Владимирская область приняла участие во втором Всероссийском параде коммунальной техники. Инициатором и организатором проведения этой акции выступил Минстрой России. Парад на протяжении недели проходил в крупнейших городах страны. Порядка 50 регионов присоединились к общероссийской праздничной акции и продемонстрировали готовность к зиме.

В областном центре парад коммунальной техники состоялся 22 сентября на Соборной площади, его организовало муниципальное казенное учреждение «Центр управления городскими дорогами». Там были представлены специализированные машины из парка МКУ «ЦУГД»: комбинированная дорожная машина КО-829Б, автогрейдер ГС 14.02, погрузчик универсальный Амкодор 332С4 (фронтальный погрузчик), машина погрузочная универсальная Амкодор 37 (лаповый погрузчик) и комбинированная дорожная машина ЭД405Г, работающая на метане. Всего в настоящее время транспортный парк Центра управления городскими дорогами составляют более 120 единиц специализированной техники.





Автор: Владимирская служба новостей