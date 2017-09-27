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Новости
27.09.2017 09:54

Владимирцы приглашаются на благотворительный фестиваль "ДОБРОЕ-ФЕСТ"
В предстоящую субботу, 30 сентября на площади у развлекательного комплекса "Русь-Кино" пройдет музыкальный благотворительный фестиваль "ДОБРОЕ-ФЕСТ". 
В программе:  концертная программа с участием детских коллективов, звезд владимирской эстрады, молодежных музыкальных групп;  детская анимация,  мастер-классы и ф лешмоб "Мы - вместе" (запуск зрителями светящихся шаров). 
Все собранные на фестивале деньги пойдут на  помощь больным владимирским детям, в том числе Даше Казаковой, нуждающейся в специализированной коляске. 
Фестиваль пройдет с 12 до 21 часа.
Информационный партнер мероприятия - "Русское радио Владимир".

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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