Владимирцы приглашаются на благотворительный фестиваль "ДОБРОЕ-ФЕСТ"

В предстоящую субботу, 30 сентября на площади у развлекательного комплекса "Русь-Кино" пройдет музыкальный благотворительный фестиваль "ДОБРОЕ-ФЕСТ".

В программе: концертная программа с участием детских коллективов, звезд владимирской эстрады, молодежных музыкальных групп; детская анимация, мастер-классы и ф лешмоб "Мы - вместе" (запуск зрителями светящихся шаров).

Все собранные на фестивале деньги пойдут на помощь больным владимирским детям, в том числе Даше Казаковой, нуждающейся в специализированной коляске.

Фестиваль пройдет с 12 до 21 часа.

Информационный партнер мероприятия - "Русское радио Владимир".

Автор: Владимирская служба новостей