« назад
27.09.2017 09:54
Владимирцы приглашаются на благотворительный фестиваль "ДОБРОЕ-ФЕСТ"
В предстоящую субботу, 30 сентября на площади у развлекательного комплекса "Русь-Кино" пройдет музыкальный благотворительный фестиваль "ДОБРОЕ-ФЕСТ".
В программе: концертная программа с участием детских коллективов, звезд владимирской эстрады, молодежных музыкальных групп; детская анимация, мастер-классы и ф лешмоб "Мы - вместе" (запуск зрителями светящихся шаров).
Все собранные на фестивале деньги пойдут на помощь больным владимирским детям, в том числе Даше Казаковой, нуждающейся в специализированной коляске.
Фестиваль пройдет с 12 до 21 часа.
Информационный партнер мероприятия - "Русское радио Владимир".
Автор: Владимирская служба новостей