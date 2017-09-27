В Муроме вынесен приговор «черным риелторам»

В Муроме вынесен приговор «черным риелторам». По данным следствия, сначала преступники, а их было 4 человека, входили в доверие к клиентам, убеждали их продать жилье, а после забирали все деньги и оставляли людей на улице. На счету «черных риелторов» 7 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 2 убийства. От совершения незаконных сделок преступники получили около 3 миллионов рублей. Жертвами стали семеро муромлян.

Приговором суда двум участникам ОПГ (Наталье Шмелевой и Михаилу Большакову) назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строго режима соответственно с ограничением свободы на срок 1,5 года. Еще один преступник (Сергей Шмелев) получил 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 9 месяцев

Напоминаем, что уголовное дело в отношении пособника преступлений Аллы Долговой судом выделено в отдельное производство.

Автор: Владимирская служба новостей