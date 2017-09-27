Владимирцы не готовы дружить с начальником ради выгоды

Специалисты Зарплата.ру выяснили у владимирцев, есть ли дружба на работе.

У половины опрошенных есть друзья среди коллег, и они позитивно относятся к дружбе на работе. Вторая половина горожан настроена нейтрально, предпочитая поддерживать отношения, но не дружить.

Что касается дружбы между начальником и подчиненным, то здесь треть опрошенных руководителей считают, что это дружба «с душком», а четверть, напротив, готовы дружить с подчиненными. Ради выгоды дружить с начальником готовы только 5% владимирских специалистов. 16% считают, что дружба с начальником недопустима и лучше соблюдать субординацию.

46% опрошенных владимирцев общаются с коллегами только на корпоративах, а вот 32% вместе проводят свободное время. Чаще всего владимирские работники встречаются за чашкой кофе (44%) и ходят в ночные заведения (38%). У 19% есть общее хобби, а 15% вместе ходят в спортзал.