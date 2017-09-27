У половины опрошенных есть друзья среди коллег, и они позитивно относятся к дружбе на работе. Вторая половина горожан настроена нейтрально, предпочитая поддерживать отношения, но не дружить.
Что касается дружбы между начальником и подчиненным, то здесь треть опрошенных руководителей считают, что это дружба «с душком», а четверть, напротив, готовы дружить с подчиненными. Ради выгоды дружить с начальником готовы только 5% владимирских специалистов. 16% считают, что дружба с начальником недопустима и лучше соблюдать субординацию.
46% опрошенных владимирцев общаются с коллегами только на корпоративах, а вот 32% вместе проводят свободное время. Чаще всего владимирские работники встречаются за чашкой кофе (44%) и ходят в ночные заведения (38%). У 19% есть общее хобби, а 15% вместе ходят в спортзал.
Среди тех, кто не желает проводить время с коллегами, самый популярный вариант ответа (68%) – «лучше побуду в это время с семьей». 12% не хотят обсуждать рабочие моменты, а вот 11% рады пообщаться с коллегами, но их никуда не зовут.