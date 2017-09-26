Мать напоила алкоголем трехлетнюю дочь

Мать напоила алкоголем трехлетнюю девочку. ЧП произошло в Коврове, сообщает интернет-издание «Ikovrov» . Соседи увидели, в подъезде маленького ребенка с признаками алкогольного опьянения. Они и вызвали полицейских. Оказалось, мать с дочкой приехали в Ковров из Мурома к мужчине, который недавно вышел из тюрьмы. Они часто употребляли спиртные напитки. В какой – то день решили напоить коктейлем и ребенка. В результате, девочку увезли в больницу с алкогольным отравлением.

Мать девочки привлечена к административной ответственности. Информация направлена в органы опеки с целью рассмотрения вопроса об ограничении родительских прав. К слову, ее сожитель за это время опять сел в тюрьму.

Автор: Владимирская служба новостей