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Новости
26.09.2017 13:15

В Коврове заложена «Аллея спортсменов»
В Коврове у Ледового дворца заложена «Аллея спортсменов». В посадке 25 елей приняли участие глава города Анатолий Зотов, председатель Совета народных депутатов Ирина Зотова, известные ковровские спортсмены, а также воспитанники спортивных секций и их родители. 
Отметим, за последние несколько лет в Коврове открыто несколько крупных спортивных объектов. В мае 2013 года на территории спортивного комплекса «Вымпел» введено в эксплуатацию футбольное поле с искусственным покрытием. В сентябре 2014 года начал работу многофункциональный спортивный комплекс со спортивным залом и плавательным бассейном «Молодёжный». В январе 2016 года состоялось открытие спортивного центра с ледовой ареной «Ковровец», где в октябре 2016 года прошёл шестой международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». А с 6 по 13 августа 2018 года в Коврове состоится ещё одно крупное спортивное событие – чемпионат Европы по мотоболу.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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