Автобусным перевозкам - повышенное внимание

ДТП с участием автобусов меньше не становится. Основные причины аварий — превышение скорости, нарушение правил проезда пешеходного перехода, падение пассажира в салоне, неправильный выбор дистанции и техническая неисправность. В целях снижения ДТП подобного рода сегодня в регионе стартует операция «Автобус». Инспекторы ГИБДД проверят водителей на соблюдение правил дорожного движения. Особое внимание будет уделяться школьным перевозкам.

А чтобы проверка стала еще более эффективной, сотрудники полиции «замаскируются» под обычных пассажиров.

Для фиксации нарушений ПДД будут использоваться средства фото и видеозаписи.

Автор: Владимирская служба новостей