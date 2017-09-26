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Новости
26.09.2017 13:04

Автобусным перевозкам - повышенное внимание
ДТП с участием автобусов меньше не становится. Основные причины аварий — превышение скорости, нарушение правил проезда пешеходного перехода, падение пассажира в салоне, неправильный выбор дистанции и техническая неисправность. В целях снижения ДТП подобного рода сегодня в регионе стартует операция «Автобус». Инспекторы ГИБДД проверят водителей на соблюдение правил дорожного движения.  Особое внимание будет уделяться школьным перевозкам. 
А чтобы проверка стала еще более эффективной, сотрудники полиции «замаскируются» под обычных пассажиров. 
Для фиксации нарушений ПДД будут использоваться средства фото и видеозаписи.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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