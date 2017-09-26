Во Владимирской области проходит Неделя дорожной безопасности

В России стартовала Неделя дорожной безопасности, продлится она до 29 сентября. В эти дни полицейские будут напоминать автомобилистам о необходимости выбирать безопасную скорость, исходя из погодных и дорожных условий, пристегиваться ремнем безопасности и перевозить детей в специальных удерживающих устройствах. Пешеходам расскажут, для чего необходимо использовать световозвращающие элементы в темное время суток и почему важно всегда соблюдать правила дорожного движения при переходе проезжей части.

Особое внимание автоинспекторов и педагогов будет уделено родителям учащихся, повсеместно пройдут общешкольные собрания, на которых им расскажут об основных ошибках детей, которые могут привести к ДТП, будут демонстрироваться видеоролики социальной рекламы. Кроме этого, пройдут образовательные игры и конкурсы, будут организованы ежедневные «минутки безопасности».

В мероприятиях примут участие все школы Владимирской области.

Автор: Владимирская служба новостей