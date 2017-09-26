Во Владимирской области проходит Неделя дорожной безопасности
В России стартовала Неделя дорожной безопасности, продлится она до 29 сентября. В эти дни полицейские будут напоминать автомобилистам о необходимости выбирать безопасную скорость, исходя из погодных и дорожных условий, пристегиваться ремнем безопасности и перевозить детей в специальных удерживающих устройствах. Пешеходам расскажут, для чего необходимо использовать световозвращающие элементы в темное время суток и почему важно всегда соблюдать правила дорожного движения при переходе проезжей части.
Особое внимание автоинспекторов и педагогов будет уделено родителям учащихся, повсеместно пройдут общешкольные собрания, на которых им расскажут об основных ошибках детей, которые могут привести к ДТП, будут демонстрироваться видеоролики социальной рекламы. Кроме этого, пройдут образовательные игры и конкурсы, будут организованы ежедневные «минутки безопасности».
В мероприятиях примут участие все школы Владимирской области.
Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.