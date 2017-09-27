Во Владимире отметят День воспитателя и всех дошкольных работников

Сегодня во Владимире отметят День воспитателя и всех дошкольных работников. Мероприятие состоится в Городском дворце культуры. В нем примут участие 262 педагога, первые лица города, почетные гости, ветераны педагогического труда и представители управления образования.

Грамотами Министерства образования РФ за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и молодежи и многолетний добросовестный труд будет награжден 21 педагог.

Начало в 13 часов.

К слову, в городе Владимире 88 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, где воспитываются около двадцати с половиной тысяч детей, трудятся боле 1900 работников, в том числе педагогических – 1800, из них с высшим образованием -1171 чел.

На сегодняшний день в областном центре отсутствует очередь в ДОУ для детей старше 3-х лет. Продолжается работа по ликвидации очереди для детей до 3-х лет. Для решения этого вопроса создаются дополнительные места. Одно из решений данного вопроса - строительство в мкр. Юрьевец дошкольного образовательного учреждения на 190 мест.

В этом году из городского бюджета были выделены средства на ремонт кровель и благоустройство территорий дошкольных учреждений города Владимира. Более 13 миллионов рублей было потрачено на ремонт крыш в 22-х детских садах (№№ 101, 104, 105,106, 110, 115, 127, 14, 16, 2, 21, 3, 48, 54, 64, 72, 8, 82, 89, 90, 96, 97). Десять миллионов рублей выделено на благоустройство территорий ДОУ №№ 5, 48, 101, 104, где было полностью обновлено асфальтовое покрытие. Кроме того, два с половиной миллиона внебюджетных средств было направлено на строительство прогулочных веранд в ДОУ №№ 1, 2, 16, 5, 65, 70, 87, 106. И два миллиона выделены для оформления прогулочных площадок в детских садах малыми архитектурными формами.

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений принимают активное участие в ежегодном профессиональном конкурсе «Педагог года», а коллективы ДОУ - в конкурсах «Зелёный огонёк», «Город детства», в легкоатлетической эстафете, физкультурно-спортивном празднике «Малышок».

В 2017 году победителем конкурса «Детский сад года» стал коллектив МБДОУ «Детский сад № 3».

Автор: Владимирская служба новостей