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Новости
26.09.2017 11:50

В Кольчугинском районе задержаны «магазинные» воры
В Кольчугинском районе задержаны «магазинные» воры. Ими оказались двое местных жителей. В первом случае мужчина похитил с витрины туалетную воду стоимостью более 2 500 рублей. Найти преступника удалось с помощью записей с камер видеонаблюдения. В другом случае 33-летний кольчугинец, разбив стекло в двери, незаконно проник в помещение продуктового магазина, откуда похитил алкогольную продукцию.
В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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