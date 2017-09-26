Активисты ОНФ подвели предварительные итоги приоритетных проектов

Активисты Общероссийского народного фронта во Владимирской области на заседании регионального штаба ОНФ подвели предварительные итоги деятельности по приоритетным проектам Народного фронта.

В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» во Владимирской области на интерактивной карте свалок отмечено 98 точек. По 73 свалкам региональное отделение ОНФ направило обращения в органы местного самоуправления, 14 свалок ликвидированы, в том числе самая опасная – навал ртутных ламп в пойме реки Клязьма. За время реализации проекта активисты Народного фронта и волонтеры организовали три субботника, в ходе акции «Лесу – да! Свалкам – нет!» высадили около 2 тыс. сеянцев сосны в Судогодском районе. Всего в мероприятиях проекта ОНФ «Генеральная уборка» во Владимирской области приняли участие около 400 человек.

На интерактивную карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» нанесено свыше 340 дорог Владимирской области общей протяженностью около 300 км, за необходимость их ремонта проголосовали свыше 2 тыс. жителей. Более 30 дорог уже полностью или частично отремонтированы, в их числе семь, вошедшие в топ-10 «убитых» дорог региона.

В ходе мониторинга благоустройства городской среды активисты ОНФ проверили 68 дворов в муниципалитетах Владимирской области и выявили ряд системных недостатков: во многих случаях проектировщики не учитывали мнение жителей, управляющих компаний и требования основ благоустройства, в ряде дворов отсутствует освещение, нередко детские площадки проектируются и устанавливаются без учета особенностей местности.

Член регионального штаба ОНФ Елена Дегтярева остановилась на итогах мониторинга использования земель сельхозназначения. «Активисты ОНФ увидели, что муниципальные власти по-разному относятся к данному вопросу. В региональное отделение ОНФ поступали обращения фермеров с жалобой на отказ в выделении им дополнительных площадей при наличии в муниципалитете пустующих земель. Подобные факты общественники не оставили без внимания», – отметила Дегтярева.

Член владимирского штаба ОНФ Галина Мизелева подчеркнула необходимость более активного вовлечения в проект «Профстажировки» промышленных предприятий региона с целью организации их прямого взаимодействия с молодыми специалистами.

Активист Народного фронта Ирина Калмыкова рассказала о реализации в регионе проекта ОНФ «Равные возможности – детям». «С целью обеспечения возможности каждого ребенка бесплатно посещать кружок или секцию активисты регионального отделения ОНФ при участии волонтеров примут участие в организации внеучебных занятий с детьми в школах», – уточнила Калмыкова.

В ходе заседания регионального штаба Народного фронта владимирские активисты ОНФ приняли решение провести в конце октября конференцию регионального отделения Общероссийского народного фронта. Ее основным вопросом станет обсуждение общественных предложений ОНФ по эффективному исполнению «майских указов», поручений президента Российской Федерации и повышению качества жизни граждан.





Автор: Владимирская служба новостей