Евфросиньевская ярмарка - в топ-10 гастрономических фестивалей осени

Аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные гастрономические фестивали России осенью этого года. В десятку попала и Евфросиньевская ярмарка в Суздале. Она пройдет 7 октября. В этот день на Торговой площади можно приобрести продукцию сельскохозяйственных предприятий Владимирской и соседних областей: овощи, фрукты, мясные и молочные продукты, рыба, яйца, хлебобулочные изделия, мёд, саженцы, галантерейные и швейные товары, а также сувениры. Сельские поселения района предлагают дегустацию местных блюд.

Так же в ТОП попали "Золотая осень" (Москва), гурмэ-фестиваль "Великий Новгород" (Великий Новгород), "Сочи Fish Market" (Сочи), "Тамбовская картошка" (Тамбов), "Taigafest" (Приморье), Тюменский гастрономический фестиваль (Тюмень), "Fish-АМУР-Fest" (Комсомольск-на-Амуре), "Елецкий пир для гостей со всех волостей" (Липецкая область) и Тарусский гастрономический фестиваль (Калужская область).

Автор: Владимирская служба новостей