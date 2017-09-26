Четыре игры - четыре победы

После домашних игр первого тура с волейболистами Краснодара и Ростова-на-Дону владимирцы одержали четыре победы и на сегодняшний день возглавили турнирную таблицу среди команд зоны «Запад» высшей лиги «Б» чемпионата России. Накануне ВК «Владимир» одержал победу над «Ростов-Волей» со счетом 3:0 (25:15, 25:19, 25:15).

По состоянию на 26 сентября на первом месте турнирной таблицы, после проведенных всеми командами 4-х игр, ВК «Владимир» - 4 победы, 12 очков, на втором месте «Автомобилист (Санкт-Петербург) – 4 победы, 11 очков, на третьем «Технолог-Белогорье» (Белгород) – 3 победы, 10 очков. Далее расположились «Кристалл» (Воронеж) 3 победы, 8 очков, «Подмосковье» (Одинцово) 2 победы, 6 очков и «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону) 0 побед, 1 очко. Замыкают таблицу «Эвари-Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «Динамо» (Краснодар) не одержавшие побед и не набравшие очков в прошедших четырех играх.

«Динамо-МГТУ» (Майкоп) начинает сезон 27 и 28 сентября играми в Санкт-Петербурге, а затем 30 сентября и 1 октября играет во Владимире.



