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Новости
25.09.2017 13:42

Задержан с галлюциногенными грибами
В Киржачском районе возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Калужской области. По данным полиции, при задержании у мужчины был обнаруженпакет, внутри которого находились галлюциногенные грибы. Они содержат психоактивное вещество псилоцин, в больших дозировках оно вызывает  сильнейшие галлюцинации. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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