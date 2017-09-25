Задержан с галлюциногенными грибами

В Киржачском районе возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Калужской области. По данным полиции, при задержании у мужчины был обнаруженпакет, внутри которого находились галлюциногенные грибы. Они содержат психоактивное вещество псилоцин, в больших дозировках оно вызывает сильнейшие галлюцинации. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Автор: Владимирская служба новостей