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Новости
25.09.2017 09:52

Третья победа владимирских волейболистов
После стартовых игр первого тура с волейболистами Краснодара в гости к владимирцам приехал еще один клуб южного региона страны «Ростов-Волей» из Ростова-на-Дону. Ростовчане проиграли две игры в Санкт-Петербурге, были полны желания реабилитировать себя в игре против «Владимира» и в одной из партий сумели склонить чашу весов в свою пользу, однако  это не сказалось на общем результате 3:1 (25:17, 25:20, 20:25, 25:17) в пользу ВК «Владимир».
Сегодня - повторная встреча «Владимир» - «Ростов-Волей» в 17 часов в Городском центре здоровья.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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