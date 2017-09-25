Третья победа владимирских волейболистов

После стартовых игр первого тура с волейболистами Краснодара в гости к владимирцам приехал еще один клуб южного региона страны «Ростов-Волей» из Ростова-на-Дону. Ростовчане проиграли две игры в Санкт-Петербурге, были полны желания реабилитировать себя в игре против «Владимира» и в одной из партий сумели склонить чашу весов в свою пользу, однако это не сказалось на общем результате 3:1 (25:17, 25:20, 20:25, 25:17) в пользу ВК «Владимир».

Сегодня - повторная встреча «Владимир» - «Ростов-Волей» в 17 часов в Городском центре здоровья.

Автор: Владимирская служба новостей