Повторно сел за руль в пьяном виде

В Киржачском районе возбуждено уголовное дело в отношении водителя, повторного севшего за руль в пьяном виде. Мужчину остановили 11 сентября на одной из улиц города. Проверка показала, что автомобилист находится в состоянии опьянения. Причем это происходит уже не в первый раз.

Против водителя возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит либо штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на два года с лишением прав на три года.

Автор: Владимирская служба новостей