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24.09.2017 14:35
Повторно сел за руль в пьяном виде
В Киржачском районе возбуждено уголовное дело в отношении водителя, повторного севшего за руль в пьяном виде. Мужчину остановили 11 сентября на одной из улиц города. Проверка показала, что автомобилист находится в состоянии опьянения. Причем это происходит уже не в первый раз.
Против водителя возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит либо штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на два года с лишением прав на три года.
Автор: Владимирская служба новостей