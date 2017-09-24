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Новости
24.09.2017 14:35

Повторно сел за руль в пьяном виде
В Киржачском районе возбуждено уголовное дело в отношении водителя, повторного севшего за руль в пьяном виде. Мужчину остановили 11 сентября на одной из улиц города. Проверка показала, что автомобилист находится в состоянии опьянения. Причем это происходит уже не в первый раз. 
Против водителя возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит либо штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на два года с лишением прав на три года. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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