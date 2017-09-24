Владимирская область вошла в Золотую Лигу «Лучшие из лучших»
Делегация Владимирской области приняла участие в 23-й Международной Туристской Выставке «ОТДЫХ», которая прошла в Москве. Эта выставка традиционно открывает осенне-зимний туристический сезон и является площадкой для обсуждения инновационных решений отрасли, демонстрации существующих продуктов и возможностей туристической инфраструктуры.
На объединенном стенде 33 региона свой туристический потенциал представили Александровский, Гороховецкий, Камешковский, Суздальский и Юрьев-Польский районы, округ Муром, музеи и представители турбизнеса региона. Внимание к стенду привлекали не только выступления артистов и презентации таких проектов как «Гастрономическая карта» и «Владимир - культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018», но и разнообразные мастер-классы и дегустации.
В рамках деловой программы выставки состоялось подведение итогов Первого Национального рейтинга развития событийного туризма России за 2016 года. Этот рейтинг важен как инструмент привлечения организаторов событий на территорию и развития событийного туризма в России в целом.
Эксперты оценивали 83 региона. Владимирская область заняла в рейтинге 2-е место и вошла в Золотую Лигу «Лучшие из лучших». В ней представлены 30 субъектов Российской Федерации.
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